LUMMAV GALERII ⟩ Paljassaare poolsaarel toimetavad esimesed kevadekuulutajad ja loodus tärkab taas

Lumi sulab ja soe päike puhub taas elu sisse nii suurtele kui ka väikestele. Ojakestes suliseb vesi, siin-seal on märgata esimesi kevadlilli ja kodusid kaunistavad pajuurbadest lookas pajuoksad. Soojad kraadid süstivad kõigisse lootust, et kuumad kevad - ja suveilmad on õige pea kohal, kuid millist ilma lubab ilmataat?