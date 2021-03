APPIHÜÜE ⟩ Mures Lõuna-Eesti vanaema sõnul kasvatatakse ta lapselast justkui koera!

Vanavanemad Uku ja Sirje olid ütlemata mures oma vaimupuudega tütre Sigridi pärast, kes olevat justkui vangis temast oluliselt vanema meesterahva juures, kel pidavat olema lisaks kõigele ka kriminaalne minevik. Nende juures kasvavat ka 2-aastane laps ja kodune olukord pidavat olema pehmelt öeldes kohutav.

Uku rääkis TV3-le, et kupatas tütre kodunt välja, kui too omale mehe leidis. Isa ei olnud sugugi rahul tütre valikuga, öeldes, et see ei pidavat olema mingi mees ja majapidamises polnud temast üldse asja.

Ema Sirje selgitas, et tütrel oli peale sünnitust trauma, kui ta sünnitusmajas õnnetult kukkus ja peapõrutuse sai. Sellest ka probleemid tütre vaimse tervisega. Mees, kellega tütar tutvus, pidavat ema jutu järgi olema 24-aastane piloot, kuid hiljem selgus, et härra oli hoopiski 52-aastane. Sigrid tegi aga sääred uue mehe juurde nõnda, et vanemad ei teanud sellest mitte kui midagi. Suures paanikas ajati öisel ajal ülesse ka kohalik sotsiaaltöötaja, et tütar abijõududega ülesse otsida.

Sirje on veendunud, et tütre mees on vägivaldne ja kodune olukord suisa ohtlik. Tütre vanematele valmistab muret ka värskete vanemate lapsekasvatusviisid. Nimelt ei oskavat laps potil käia ja mänguasju tõstvat laps suuga justkui koer. Laps veetvat päevad mänguasju närides ja olevat täitsa kirpude poolt ära söödud.

Tütre mees Kaupo pidavat olema nii hirmutav, et isegi politsei ja sotsiaaltöötajad kartvat teda, kirjeldas Sirje. «Olen kodusel sinisel lehel, mul on kõht haige. Ma sain rusikaga vastu kõhtu ja lendasin peaga vastu kaminat,» meenutas naine viimast külaskäiku. Lisaks murele lapse pärast, pidavat ka tütre aias valitsema kaos. «Õueplatsi peale astuda ei saa. Sealt saate viiruse, sest seal on loomad, kes jooksevad mööda platsi,» rääkis ema.

Tütre elukaaslane Kaupo TV3 külastuse peale teab mis heas tujus polnud ja rääkida ei soovinud. Kuigi kaameraid tuppa ei lastud, tõdes ukselävelt sisse piilunud saatejuht Taavi Libe, et seis oli halb, laps oli must ja mingi nahahaigusega oli seal ka kindlasti tegu. «Me tegeleme selle perega igapäevaselt ja me tõesti suhtleme igapäevaselt. Kõik suunised, mis perele on antud, nad on kõik teinud ja täitnud,» tõdes lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg. Ametnike sõnul pidavat olema asjad kontrolli all, lapsel ohtu pole ja ainsaks mureks on kodune mustus.