PILDID ⟩ Mis on saanud 80ndate seksisümbolist Sabrinast, kes oma kurvide ja lauludega Euroopat hullutas?

Tundub, et pärast seda on Sabrina nii muusikast kui ka tele- ja näitlejatööst pigem eemale hoidnud. Viimase singli andis ta välja 2018. aastal ja see kannab nime «Voices». Pealse selle on ta esinenud üksikutel festivalidel. Pärast üle kümne aasta kestnud pausi teletööst tegi Sabrina kaasa 2019. aasta Itaalia filmis, kus ta kehastas iseennast.