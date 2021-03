OOTAMATU ⟩ Chrissy Teigen lahkus Twitterist: elage hästi!

Chrissy Teigen on tõmmanud oma avameelsete säutsudega ohtrasti tähelepanu. Lausa nii palju, et ühel hetkel veenis ta isegi president Joe Bidenit enda kontot jälgima, kirjutab ABC News.

Nüüd on naine aga otsustanud, et jätab Twitteriga hüvasti. Põhjuste ümber spekuleerima ei pea, sest Teigeni viimased säutsud ütlevad kõik.

Teigeni sõnul on tema elu eesmärk inimesi õnnelikuks teha ning selles ebaõnnestumine põhjustab talle meeletut hingevalu. «Minust on jäetud mulje kui tugevast tüdrukust, kellel on alati midagi vastu öelda, aga tegelikult see nii ei ole,» tunnistas naine.