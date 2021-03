KUULA ⟩ Kaks aastat sahtlis seisnud Púr Múddi lugu nägi alles nüüd ilmavalgust

Elektrooniline popduo Púr Múdd on tuure veidi maha võtnud, kuid on lõpuks välja tulnud uue singliga, mis kannab nime «Fly High». See valmis koostöös Eesti laulja Kadiahiga, kes jõudis 2019. aastal Eesti Laulu finaali, ja prantsuse produtsendi Eneko Artolaga, kes on teinud koostööd näiteks Soave'iga.

2017. aastal koostööd alustanud popduo Púr Múddi värske loo teeb eriliseks tõsiasi, et see justkui kirjutati esialgu sahtlisse. «Algselt oli tegemist ühe esimese looga, mis me koos Oliveriga kirjutasime, pikalt otsisime sellele õiget väljundit ja kohta,» tõdes Joonatan Siiman.

«Kui Kadiah laulule enda hääle andis, läks veel paar aastat mööda, kuniks kampa lõi ka prantsuse produtsent Eneko Artola, kes andis just puuduoleva viimase lihvi sellele loole,» lisas Joonatan. «Kaua küpsenud kaunikene!» kirjeldas lugu Oliver Rõõmus.