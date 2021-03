Eelmise aasta «Naabrist parema» võitjad tegid suure elumuutuse

Paar on juba seitse aastat Tallinnast eemal elanud. Nüüd ostsid nad endale uue kodu justnimelt pealinna. «Me teeme nüüd oma uut projekti. Täpselt aasta tagasi majandasime konteineris, täna oma enda kodus, mille me saime sõna otseses mõttes osta tänu sellele, et teie meie poolt hääletasite.»

Noored on alustanud juba uue korteri remontimisega. Nad on pannud ka paljud vanast omanikus alles jäänud asjad Facebook Marketplace'i müüki. «Meie esimene eesmärk selle asemel, et kõik otse prügikasti visata, on see, et äkki on kellelgi nendest asjadest rohkem kasu kui meil. Seega me siin küürisime ja tegime pilti ning panime kõik Facebook Makretplace'i üles.»