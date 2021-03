Perearst Joller põrutab: arstitudengid õpivad nädalaga rohkem kui Paljas Porgand aastaga

Postimehes avaldati hiljuti mahukas artikkel sellest, kuidas Merilin Taimre ehk Paljas Porgand oma soovitustega tuhanded elud ohtu seab. Blogija aitab enda sõnul inimesi, kuid on korduvalt rõhutanud, et vastutust ta võtta ei soovi. Arstide hinnangul on tema tegevus ohtlik ning palju tuleb teha vigade parandust, et väärarusaamad noortel jäädavalt ei kinnistuks.