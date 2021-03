INETU TEGU? ⟩ Netirahvas on Madonna aastaid vana instapostituse pärast püha viha täis

Kogu olukord sai uue hoo sisse TikTokis, kus austraallanna Amelia Goldie (28) avaldas, et Madonna kasutas oma Instagrami fotol tema keha. Goldie on sellest ka varem sotsiaalmeedias rääkinud, kuid aastaid tagasi, kui see kõik oli veel värske.

Nimelt «laenas» popstaar 2015. aasta mais enda postituse tarbeks Goldie keha. «Kui Madonna postitab oma albumi promomiseks Instagrami endast pildi, aga see on tegelikult sinu keha (ma ei tee nalja),» avaldas Goldie 11. märtsil. Austraallanna lisas TikToki postitusele nii Madonna postituse kui ka originaalfoto. Tema TikToki postitust on praeguseks vaadatud üle kahe miljoni korra.

Postitus, millest Goldie räägib on siiani Madonna ametlikul Instagrami kontol üleval. Selle pealkirjast ei loe kuskilt välja, et fotol on kasutatud kellegi teise keha. Postituse pealkirjas on kirjas vaid järgmine: «Ma näen äge välja.»

Nüüd on aga Madonna vana postitus jälle teemakohane ja paljud on üsna pahased, et üle 15 miljoni fänniga popstaar küsimata kellegi teise keha enda postituses kasutas. Goldie tunnistas BuzzFeedile, et ta pidas seda algselt naljaks.

«Siis sain aru, et see on päris, sest see on postitatud Madonna ametlikule Instagrami kontole.»

Austraallanna tunnistas, et proovis Madonna meeskonnaga ka ühendust võtta, kuid tulutult. Goldie sõnul on ta muidugi meelitatud ja leiab, et see on üsna naljakas, kuid arvab, et tema nimi võiks postituse juures olla märgitud.

Goldie ülestunnistusest ilmselgelt üllatunud ja püha viha täis netirahvas on aga viimastel nädalatel Madonna postituse alla jätnud sadu negatiivseid kommentaare. Meediakajastuse järel on paljud postituse all popstaari kritiseerinud ja üldiselt peetakse seda kõike väga inetuks.

Paljud toovad välja, et postituses võiks olla mainitud Goldie, kelle keha Madonna fotol kasutab. «Piltide varastamine on maitsetu,» lisas keegi pahaselt.

«Nii kurb ja nii halb,» arvas keegi ja nii mõnigi oli üllatunud, et postituse halb fototöötlus juba kuus aastat tagasi jutuks ei tulnud.