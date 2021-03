Maailma ähvardab WC-paberi puudus, kuid põhjuseks ei ole koroona

Maailma suurim paberimassi tootja, Brasiilia ettevõte Suzano S.A., hoiatas, et võib siiski tekkida WC-paberi puudus, kuid mitte globaalse koroonapandeemia tõttu. Seekord oleks nappuse põhjus see, et ei ole piisavalt merekonteinereid ja konteinerlaevu, mis veaksid iga päev vajalikku paberit suures koguses, teatab fortune.com.