Ženja Fokin on pisarais: Toompeale pakspersede asemele peab saama normaalsemaid, nooremaid inimesi

Alati stiilne Ženja Fokin läks kaasa sotsiaalministeeriumi kampaaniaga #sesthoolin, millega kutsutakse inimesi sotsiaalmeedias eeskuju üles näitama. «Näita, et hoolid inimestest enda ümber ja soovid, et kriis saaks võimalikult kiiresti läbi,» seisab sotsiaalministeeriumi Instagrami postituses.

Kui muidu on haaratud kampaanias osalemiseks kätte plakatid, millele on kirjutatud selle teemaviide, siis Fokin lähenes asjale sootuks teistmoodi. «Siis, kui saaksin Kajale valida rannariideid,» kirjutab stilist ja jagab fotot võrdlemisi kummalistest bikiinidest, mis on inspireeritud meditsiinilisest maskist.

«Jääb vahest selline tunne uudiseid vaadates ja meediat jälgides, et Toompeal resideeruks justkui natukene parem inimrass ja poliitikud on justkui elitaarsemad,» mõtiskleb Fokin Instagrami loos. Mees usub, et hoolimata keerulistest aegadest ei peitu lahendus selles, et palgatakse muudkui uusi kommunikatsioonispetsialiste, kes uusi kampaaniaid välja mõtleks, ning vihjab kampaaniale #sesthoolin.

«Päriselt, kas te hoolite?» küsib ta. Mees usub, et tuleks minna päris inimeste sekka ja uurida neilt, millised võiks olla lahendused keerulisele olukorrale. Stilisti sõnul võiks suhelda näiteks lapsevanematega, kes on tööst ilma jäänud. «See näpuvibutus, et kui te kohe nüüd korralikuks ei hakka, siis suve ei tule, see ei toimi,» arvab Balil viibiv Fokin.

Vaid paar tunnikest hiljem peale mõttevahetust pöördus Fokin taas oma jälgijate poole, pisarsilmil. «Tead, kui suurt süüd ma tunnen iseendas selle eest, et mina olen siin ja sina oled seal,» räägib mees nukralt. Mees kutsub üles inimesi talle teada andma, kui kellelgi on olukord väga halb, sest ta soovib tõesti midagi ära teha. «Kogu selle kampaania asemel lihtsalt kulutada see raha kuskile, miks mitte suurperedele, Toidupanka. Mul on vahest tunne, et nad ei mõtle peaga, vaid mingi muu kohaga,» räägib mees märgade silmadega, vihjates riigikogu otsustele.

«Ma arvan, et aeg on ka muutusteks, et Toompeale pakspersede asemele peab saama normaalsemaid, nooremaid inimesi, kel on ka arusaam päriselust,» tõdeb Fokin ja soovib kõigile kõike paremat ja tugevat tervist.