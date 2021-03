EBAEETILINE? ⟩ Khloe Kardashian kaasas 2-aastase tütre täiskasvanutele mõeldud reklaami

Kaheaastane True Thompson tegi oma esimese telereklaami debüüdi, promodes koos oma kuulsa ema Khloe Kardashianiga täiskasvanutele mõeldud migreeniravimit.

True ülesanne reklaamis on oma emale Khloe'ile popkorni sööta.

Kui Khloe on kõnealuse reklaami üle uhke ja jagab seda isegi oma Twitteris, siis paljud naise fännid sellist ema ja tütre koostööd sobilikuks ei pea. Seda muidugi seetõttu, et reklaamitavaks asjaks on eranditult täiskasvanutele suunatud toode.

«Jumal küll. Kas tal on tõesti nii meeleheitlikult raha vaja, et oma tütre migreenitablettide reklaamimiseks välja käib?» säutsus üks inimene. «Tabletid on mõeldud täiskasvanutele ägeda migreeni korral. Mida laps nendega teeb?» lisas teine.