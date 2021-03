JUHTUB! ⟩ Põlvamaal kaduma läinud porimatt läks uitama ja oli koju jõudes tundmatuseni muutunud

Kuulutuse postitaja tõdeb, et matt oli suur ja raske, mistõttu vaevalt matt kogemata kaasa võetud sai. «Ole hea ja tee veel üks üllatus ja too see täna öösel sinna tagasi!» palub postitaja. Ühtlasi hoiatab ta ka teisi, kel ehk ka midagi kodunt kadunud on. Tunde hiljem teatas kuulutuse postitaja, et matt jõudis ringiga tagasi koju.