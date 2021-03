SÄRISEB ⟩ Brigitte Susanne Hunt teatas, et on suhtes tuntud hüpnotisööriga

Kuigi tõenäoliselt on taaskord tegu krutskeid täis Brigitte Susanne Hundi naljaga, tundub Hundi ja hüpnotisöör Ants Rootslase vahel täitsa keemiat olevat.

Ants Rootslane on noor hüpnoterapeut, keda võib ühtlasi pidada ka kuulsuste hingetohtriks. Loe rohkem siit: PERSOON 〉 Eesti kuulsuste hingetohter Ants: kui ma närvi läksin, siis lasin koolis kõik tuled läbi. Paistab, et Rootslane on suundunud ka Hundi hinge tohterdama.