Nublu rõõmustab: väikese õe viimane saavutus jätab isegi venna tiitlid varju

Kiibus on varem rääkinud, et vend toetab teda väga. «Õe-venna armastus on siin tugev. Me hoiame üksteisele pöialt,» kinnitas iluuisutaja 2019. aastal «Seitsmestes». Kiibuse treener Anna Levandi märkis, et õe ja venna vahel on ka konkurentsi. «Kes kellele teeb ära. Kes on number 1 Eestis,» täpsustas Levandi.