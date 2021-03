SALAPÄRANE SÕNUM ⟩ Soome tüdrukute iidol tegi veel ühele Eesti kaunitarile lähenemiskatse?

Alles hiljuti kuulsime Nau saatekaaslaselt Ada-Marie Nelkelt, et Elliot oli ka talle kirjutanud ja välja kutsunud. «Meenus, kui vana hea Isac mulle DM-idesse libises ja valetas, et on vanem, kui tegelt oli,» meenutas Nelke märtsi alguses Instagramis. Sellest seigast on siiski aastaid möödas, kuna kirjavahetust peeti 2016. aasta novembris.