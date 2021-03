Reaktsioonivideote meister Andrei Zevakin võttis värskes videos ette «Rannamaja» tüdrukute OnlyFansi kontod, et nende vallatule sisule ausat tagasisidet anda. Kriitikast puudutatud Merylin Nau kurdab, et video tagajärjel pommitatakse teda sõimukirjadega.

Esimesena võttis ta ette Merylin Nau konto, kes nimetab ennast «Eesti OnlyFansi ristiemaks». Zevakin avastas, et Nau kogub kontol tuhandeid dollareid silikoonrindade jaoks ning pakub 20 dollari eest riistapiltide hindamise teenust. Sõbra Robiniga visati nalja Nau kirjavigade üle.

Juutuuberile valmistas enim meelehärmi, et Nau paneb tasulisele kontole üles «tavalise Instagrami pilte ja videoid». «Ma ei saa aru, miks me maksime praegu selle eest, et vaadata udustatud pilte,» kurtis Zevakin, kelle sõnul meenutab onlyfansitari konto pigem blogi. Siiski kiitis juutuuber fotode kvaliteeti.