ELU 25 ⟩ Rokkmuusik Arvi Tapver: Lõpetagem see lõputu ette- ja tahakeeramine!

Juba lasteaias panin tähele, et see toimib. Kui keegi kakas liivakasti, siis on hea kasvatajale öelda, et teised tegid seda ju ka.

Olgu, natuke targemad kanad põhjendavad vajadust sellega, et seda teevad ju teised ka. See on väga hea argument. Juba lasteaias panin tähele, et see toimib. Kui keegi kakas liivakasti, siis on hea kasvatajale öelda, et teised tegid seda ju ka.

Nüüd hiljuti juhtus jube lugu, et üks meie naaber, kas Soome või Läti jättis keeramata, aga teine, kas Soome või Läti tegi seda ikka. Nüüd tul eestlasele dilemma, kumma järgi talitada, sest vaid ühega saame olla samas ajas. Muidugi tarvis sovjeti-preisi kombe kohaselt naabrite meele järele olla.

Tõsi, samas ajas olemine on eelis. Ent vaadake kas või viimast aastat – kuidas kord keerab viiruse tõttu üks või teine naaber oma uksed lukku ja teine taas avab neid. Lits lugu küll, aga elame ju edasi. Me ei saa eeldada, et naabrid elaksid meiega sünkroonis. Me pole kujundujujad, vähemalt valdav enamus mitte.

Sina seal õrre peal!

Sina, sina ja sina ka seal kuradi õrre peal! Lõpetage see faking jama! Seda pole kellelegi tarvis. Seda enam, et kui ei keeraks kellasid, siis kümne aasta pärast poleks kellelgi ilmselt isegi meeles, et me kunagi seda tegime. Nagu rehepeks läheb meelest ära.

Tegelikult ei peaks sellest isegi rääkima-kirjutama. See pole eluliselt tähtis sündmus. See pole katastroof või pandeemia, mis halvab elamist. Pigem nagu midagi libedat ja karvast perse vahel. Selles mõttes, et jube tülikas. Ainus põhjus, miks mina seda siin kirjutan on KKK ehk see, et keeramine kipub korduma kogu oma hiilguses ja sel ei tule lõppu.

Muidugi võiks katsetada vahelduseks ka elukorraldust, kus igaüks saab ise endale vööndiaja valida. Nii eksperimendi-ekskremendi mõttes.