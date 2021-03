Küllap ka Elu24 lugejatele tuttav ja täna 26-aastaseks saanud Demi Rose'il on Instagramis kokku 16,1 miljonit fänni. Aastate jooksul on Demi Instagrami jõudnud vähemalt üle 450 postituse, üks kuumem kui teine. 2017. aastal , kui neiul oli juba viis miljonit jälgijat, tunnistas Demi, et ta oli enne oma sotsiaalmeediakarjääri veidi ebakindel.

Demi, kes unistas modellikarjäärist arvas, et on selleks liiga lühike, kuid vaatamata sellele on saatnud teda edu. «Tahtsin modelliks saada juba väikesest peale. Armastasin kaamera ees olemist ja poseerimist. Nüüd on mu unistus reaalsus,» rääkis Demi aastaid tagasi, vahendab The List Youtub'i kanal.