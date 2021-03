VIDEO ⟩ Naiste šokeerivad tunnistused sõjast, kus vägistamisest sai relv

Tuhandeaastane Etioopia, Aafrika üks vanimaid riike, on paljudel viimasest kümnendist meeles meeletute näljahädadega. Kuigi suur osa sealsest elanikkonnast sõltub tänaseni humanitaarabist, jätkub riigil ja mässulistel jaksu brutaalseks võitluseks, mille peamiseks ohvriks on taaskord tsiviilelanikkond.

Olukorra teeb hullemaks see, et valitsus pealinnas Addis Abebas takistab ligipääsu konfliktipiirkonda. Tigraysse pole viimaste kuude jooksul jõudnud abiorganisatsioonid ega ka vaatlejad või ajakirjanikud, kes suudaks dokumenteerida põletamisi, massimõrvu ja vägistamisi.

Seepärast on Channel4 Jamal Osman i vaade kohapealt šokeerivalt silmiavav. Ühe esimese rahvusvahelise reporterina Tigraysse pääsenud Osman leidis eest haiglad, mis ägavad vägivalla all kannatanud naiste all. Nemad saavad veel jagada tunnistusi toimunust. Teiste saatusest annavad tunnistust veel vaid üksikud sõjatsoonist lekkivad amatöörkaadrid.

Osman saabus mässulise Tigray regiooni pealinna Mekellesse, kui sinna olid kogunenud juba tuhanded põgenikud maapiirkondadest. Sõjategevus, mis käib Etioopia relvajõudude ja Tigray Vabastusrinde üksuste vahel, on toonud kaasa sadade tsivilistide surma massihukkamistes. «Nad ütlevad, et vägistamist kasutatakse siin sõjas sihiliku relvana,» kirjeldas kohalikku haiglat külastanud Osman.

Haigla laste ja naiste keskuse juht õde Mulu kinnitas, et olukord on hull. «Umbes 260,» hindas ta vägivalla ohvriks langenud naiste hulka, kes on ainuüksi sellesse kliinikusse jõudnud. «Nad ei tunne vägistajaid. Vahel on see terve rühm,» meenutas arst. «Nad saavad sealt igasuguseid haiguseid, nagu HIV, hepatiidi ja teisi suguhaiguseid.»