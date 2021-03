USA räppar ärritas oma fänne tehes muusikavideos saatanale sületantsu

Lil Nas X'i värske muusikavideo «Montero (Call Me By Your Name)» tuli välja 26. märtsil ja seda on vaadatud juba ligi 20 miljonit korda. See püstitas räppari enda sõnul Youtube'i rekordi kogudes kõige kiiremini miljon meeldimist. Populaarne muusikavideo on olnud aga üpris vastuoluline, kuna 21-aastane räppar teeb selles saatanale sületantsu, vahendab Page Six.

MONTERO JUST BECAME MY FASTEST SONG TO HIT 1 MILLION LIKES ON YOUTUBE! THANK YOU! 🏹🤍 pic.twitter.com/MpOaUeYjwv — nope 🏹 (@LilNasX) March 27, 2021

Lisaks sellele on fännidele pahameelt valmistanud stseen, kus Lil Nas X laskub stripipostil põrgusse. Kuigi muusikavideo lõpus murrab räppar saatana kaela ei olnud see paljudele piisav ja pahameelsed fännid põrutasid, et «Monteros» kasutatakse deemonlikke kujundeid.

«Võib-olla on asi selles, et ma olen lapsevanem, aga ma ei ole Lil Nas X uue video fänn. Langevad inglid ja saatanale sületantsu tegemine ei sobitu hästi minu hingega,» kommenteeris üks kriitik. Teine nimetas noort räpparit lausa saatanlikuks: «Kuidas inimesed ei näe, et muusikamaailm on täis deemonlikke ja saatanlikke inimesi, see video on kindlasti rituaalne.» Kriitik vihjas samuti, et Lil Nas X proovib sellega edastada oma geiagendat.

2019. aastal avalikult geimehena välja tulnud Lil Nas X põrutas aga kriitikutele vastu. «Iga nädal toimuvad massitulistamised, mille peatamiseks ei tee meie valitsus (USA - toim) mitte midagi. See ei hävita ühiskonda, kui mina CGI-postist (arvutipõhise visuaalse efektiga loodud post) alla libisen,» avaldas ta oma Twitteri kontol.

there is a mass shooting every week that our government does nothing to stop. me sliding down a cgi pole isn«t what»s destroying society. https://t.co/H21SMVnfNQ — nope 🏹 (@LilNasX) March 26, 2021

Lisaks kriitikutele on ka neid, kes näevad Lil Nas X'i muusikavideos hoopis võimast sümboolikat. «Tema laskumine stripiposti abil põrgusse esindab seda, et Lil Nas on võtnud omaks selle, kes ta on ja on otsustanud oma isiklikele deemonitele vastu astuda,» kirjutas fänn. Muusikavideo lõpp näitab aga fänni arvates seda, et räppar on ennast aktsepteerinud ja võtnud üle kontrolli oma elu üle.