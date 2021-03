RETROKLÕPS ⟩ Rokkar Jaagup Kreem jagas sünnipäeva puhul ägedat kaadrit aastast 1992

«Uni läks varakult ära ja sobrasin veidi oma arvuti pildikogus,» avaldas Kreem ja jätkas, «atmosfäär on mälestusi täis.»

Laulja täpsustas, et retroklõps pärineb aastast 1992: «Ja festari nimi oli Rock Krooks. Iga päev on üks lehekülg eluloos...»

Tundub, et pildialbumites on Kreem see kuu sobranud ka varem. Alles mõni aeg tagasi jagas rokkar oma sotsiaalmeedias veel ühte retroklõpsu 90ndatest.