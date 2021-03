Uued nõudekirjad teel? BSH näitab, millise kommentaari eest võib kohtupinki sattuda

Hundile jäi silma Õhtulehe kommentaariumisse postitatud sõnum, milles nimetatakse naist Eesti esiprostituudiks. Kommentaari autor on keegi anonüümne Aix.

«Siiamaani nad ei õpi, et sellised kommentaarid viivad neid kohtusse,» kurvastas Hunt ning jagas ekraanitõmmist inetust solvangust.

Raadiohääl selgitas, et kommentaar sisaldab ka valeväidet. «Prostituut on naine, kes seksib meestega raha eest. No kust tuleb mõte niimoodi väita, ma ei saa aru,» imestas Hunt.

Vandeadvokaat Robert Sarv, kes on Hunti varem laimamise eest kaitsnud, rääkis 2019. aastal «Õhtu!» saates, et Hundi pihta käivad kommentaarid on ühed karmimad, mida ta on näinud.

Vandeadvokaat Robert Sarv oma advokaadibüroos Emerald Legal Tallinna kesklinnas. FOTO: Eero Vabamägi

«Neid (kommentaare – toim) on väga palju, mõnitatakse tema elusfääre, mille osas ta pole selline avaliku elu tegelane ja ta ei pea neid kommentaare kuidagi taluma. Võib märgata, et teda mõnitatakse järjepidevalt, teiste puhul käib see lainetena,» rääkis Sarv.