PILDID ⟩ Austraallanna klapitab vallatu ameti emarolliga: lapsed tuttu ja mehega linade vahele

Instagramis jälgib seksikat austraallannat 134 000 fänni, kuid põhilise raha toob sisse ikka OnlyFans, kus naine näitab hulga siivutumat sisu. Eestlastegi seas populaarse saidiga liitus Hunter umbes aasta eest, vahendas Daily Star.

«Varem töötasin pubides baaridaamina, olin strippar ja topless-ettekandja poissmeesteõhtutel,» rääkis onlyfansitar väljaandele. Kuna Hunter on kahe pisipõnni ema, sobib netitöö talle aga palju paremini, kuna see võimaldab töötunde koduste tegemistega klapitada.

«Mu lemmikasi OnlyFansi juures on, et saan valida ise oma töötunnid, ja ma armastan sisu luua, nii et pole midagi paremat kui teenida raha millegagi, mida armastad teha!» kiidab austraallanna oma ametit.

Täiskasvanutele mõeldud sisu loomine pole aga kerge, kui kodus on kaks väikest last. Hunteri tütar Alba Lee Kensley Ellis sündis alles mullu mais, nii et pole veel aastasekski saanud. «See on paras väljakutse, kuna laste tõttu on päeval raske filmida,» tunnistab naine.

Niisiis peabki Hunter ootama, kuna kätte jõuab uneaeg. «Tavaliselt pean ootama, kuni lapsed on voodis, samal ajal kui mu sõbrad ärkavad hommikul kell 6 ja saavad 12 tundi filmida,» avab naine seksika tööstuse tagamaid.

Abiks on austraallanna mees, kes ulatab naisele hea meelega abikäe … või siis midagi muud. «Mul on abikaasa ja ta pole mitte ainult toetav, vaid ka minu OnlyFansiga seotud,» vihjab Hunter, et meest võib vähemalt osaliselt näha ka kaamera ees.

Kui palju naine sellise äriga teenib, ta avaldanud pole, kuid mainib intervjuus, et kurta ei saa. «See on tulus, aga kui palju kuuga teenid, sõltub sellest, kui palju selle nimel pingutad,» selgitab Hunter.

Eesti esionlyfansitar Merylin Nau rääkis paari kuu eest «Kuuuurijas», et on ühe kuuga teeninud üle 18 000 euro. Erootikastaar Marimumm ehk Mariliis Küünarpuu mainis nädala alguses «Õhtu!» saates, et teenib neljakohalisi summasid. Välismaa staaride tulud võivad ulatuda lausa miljonitesse: seda tõestas mullu Hollywoodi staar Bella Thorne, kes teenis saidil ööpäevaga miljon dollarit.

Hunter avaldas intervjuus, et sekspommiliku välimuse taga on mitu iluoperatsiooni: rindade korrigeerimiseks ja suurendamiseks on ta teinud lausa kolm lõikust. «Samuti on mul huuled täidetud,» märgib ta.

See on ka põhiline põhjus, miks teda netis kritiseeritakse. «Ainsad vihasõnumid, mis mulle saadetakse, on mu «täiustuste» kohta,» räägib naine, kes kriitikast siiski välja ei tee. «Mind ei koti nende negatiivsus või arvamused.»

Hunter märgib, et 98 protsenti sõnumitest, mis ta postkasti laekuvad, on siiski kiitvad.