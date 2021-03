Valus kuumapaus: hea hoos olnud Kontaveit kaotas Miami palavuses toimunud tenniselahingu

Uue palavuse reegli tõttu on naiste mängus 30-kraadise kuumuse korral enne otsustavat setti 10-minutiline puhkepaus. Seekord võis see Kontaveidile kahjuks tulla, sest teises setis oli ta tõesti pidurdamatus hoos. Kuigi ta alustas ka otsustavat setti servigeimi nulliga hoidmisega, tuli murrang äkki kolmandas geimis.

Otsustavas setis tegi belglanna ainult ühe lihtvea! Samas jagunesid äralöögid suhteliselt võrdselt. Nii võiks ju öelda, et kumbki mängija ise andis need setid ära, aga tegelikult on see lihtsalt naiste tennis, kus niisuguseid kõikumisi ikka esineb, vahendas Tennisnet.