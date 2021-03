Igaüks sponsoriks ei kõlba: Norra suusastaar teenib tohutuid summasid

«Kläbo ei ole rahalises mõttes oma täit potentsiaali saavutanud. Ta keskendub rohkem spordile kui raha teenimisele. Kläbo võiks vabalt teenida umbes 20 miljonit Norra krooni aastas,» kommenteeris Lund Norra väljaandele VG.

Lund ütles, et kuuekordne maailmameister teenib sponsorlepingutega umbes 980 000 kuni 1,2 miljonit eurot aastas.

Spetsialisti hinnangul on norralane sponsorite jaoks samast klassist maiuspala nagu Therese Johaug, endine mäesuusakuulsus Aksel Svindal või laskesuusalegend Ole Einar Bjorndalen. Kläbo kasuks räägivad mitte ainult sportlikud saavutused, vaid ka laitmatu maine isiksusena.

Marketingiprofessor Tor W. Andreassen jagab Lundi seisukohti.

«Tema nimi on kui plekitu brand ja tundub, et ta on kõik õigesti teinud. Tema brandi täpset väärtust on võimatu öelda. Usun, et ta on samas klassis Johaugiga.»

On aga ka erinevaid arvamusi. Sponsorluse mõõtmisega tegeleva Sponsor Insight juht Vegard Arntsen ei usu, et Kläbi aastateenistus kahe miljoni euroni küünib. «See on natuke palju, ei usu, et see reaalne on.»

Megadiil

Eelmise aasta suvel sõlmis Kläbo viieaastase ja 2,5 miljoni eurose lepingu tanklaketiga Uno X.

Suusastaari isa ja ühtlasi ka mänedžer Haakon Kläbo sõnul ei aja suusataja taga ainult rahanumbreid vaid otsib pikaajalisi toetajaid, kellel on sarnane väärtusmaailm.

«Ta ei ole kunagi nui neljaks teatud koostööpartnereid otsinud. Ka sponsoritel peaks Kläbo arvates olema positiivset energiat ning nad ei peaks ainult kasumijahil olema. Ta teeb koostööd ainult nendega, kes panustavad aktiivselt spordi arendamisesse.»