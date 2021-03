KLÕPS ⟩ Rolf Roosalu näitas uskumatult head füüsilist vormi

«Minu keha on mu tempel,» kirjutab Rolf Roosalu Instagramis. Mees tõdeb, et tema käest on viimasel ajal palju küsitud, kust ta leiab jõudu ja motivatsiooni treeninguteks, kui spordiklubid on suletud. «Jah, teeksin minagi parema meelega stuudios ringtreeninguid koos ägedate treeningkaaslastega, aga hetkel tuleb leida muid võimalusi ja mitte alla anda,» räägib ta.