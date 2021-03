VIDEO ⟩ Tartu kutid saatsid Tallinna kolm taldrikut, et pakiteenust testida. Tulemus on mõtlemapanev!

Ekperimendi käigus pakiti olemasolevate vahenditega kolm taldrikut ning saadeti need Tallinnas ootavale noormehele. Katse eesmärgiks oli teha selgeks, kui kiiresti suudavad erinevad teenusepakkujad paki kohale toimetada.

Kõige kiiremini jõudis Tartust pealinna DPDga saadetud pakk. Teisena jõudis taldrik Omniva pakiautomaati ja viimasena saabus Tallinnasse Smartpostiga teele pandud pakk.

Noormeeste korraldatud katse võttis aga uued mõõtmed, kui nad avastasid, et Omnivaga saadetud pakk jõudis küll üpris kiiresti kohale, kuid selle sees olnud taldrik oli kildudeks purunenud. DPDga ja Smartpostiga saadetud taldrikud jõudsid Tallinnasse aga ideaalses seisukorras.

Täispikka eksperimenti saab vaadata allolevast videost:

Postipakk peab olema pakendatud nii, et see taluks põrutusi

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv selgitab, miks siis nende pakiautomaadiga saadetud taldrik purunes. «Nii nagu juba ka eksperimendi läbiviija video alguses ning hiljem ka kommentaarides korduvalt ilusti välja tõi, on saadetise korrektne pakendamine väga oluline. Iga postipakk peab olema pakendatud nii, et see taluks kergemaid põrutusi,» räägib ta.

«Õrnad ja kergesti purunevad esemed peavad olema pakitud nii, et need ei puutuks kokku omavahel ega välispakendi karbi siseküljega. Lisaks tuleks õrnade ning kergesti purunevate saadetiste puhul lisaks turvalisele pakendamisele alati kasutada ka lisateenust «ettevaatlik käitlemine». Saadetisi, millele on lisateenus tellitud ning mis kannavad kleebist «ettevaatlikult», sorteeritakse automaatse sorteerimisliini asemel käsitsi ning nende peale ei asetata teisi pakke,» selgitab Kaiv.

Möödunud nädalal levima hakanud videos toimunule pole õigustust

Eelmisel nädalal levis sotsiaalmeedias video, kus oli näha, kuidas Omniva töötajad pakiautomaadi juures täiesti suvaliselt pakke loopisid - nähtu tekitas paljudes pahameelt. «Kuigi iga postipakk peab olema pakendatud nii, et see taluks kergemaid põrutusi, siis pole eelmisel nädalal levima hakkanud videos nähtud käitumisele mingit õigustust. See on vastupidine kõikidele kehtestatud juhenditele ja reeglitele ning juhtumis osalenud töötajate osas on rakendatud karme meetmeid. Ka meie teised kullerid mõistavad selle täielikult hukka,» kinnitab Kaiv.

«Iga kliendi pakk ja selle turvalisus on meie jaoks oluline, mistõttu palume sellise käitumise pärast vabandust. Kinnitame veelkord, et tegu on erandjuhtumiga ning selline käitumine ei ole tavapärane ega lubatud,» lisab ta.