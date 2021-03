Tenniselegendi Björn Borgi poeg Leo pani oma ema pisaraid valama

«Olen alati teadnud, kes on mu isa,» lisas Leo Borg tennisworld.comi vahendusel. Björn Borg on 11-kordne suure slämmi võitja ning läbi aegade üks maailma kuulsamaid rootslasi. Pärast Brasiilias Porto Alegres saavutatud edu juunioride turniiril on 17-aastane noormees valmis ka täiskasvanute turniiridel osalema.

«Olen stardiks valmis: loodan, et inimesed ei ütle minu kohta ainult, et «see on Borgi poeg», vaid hakkavad rääkima minust kui iseseisvast tennisemängijast,» lausus Leo Borg ITFi veebisaidil.

«Mõistan, et Borgi pojaks olemine saadab mind kogu elu, vähemalt seni, kuni mängin tennist. Kuigi see mind ei sega, pean sellega pidevalt silmitsi seisma. Minu jaoks pole probleem, kui mind isaga võrreldakse. Aga loomulikult sooviksin, et mind hinnataks kui tennisisti. On suur au saada kutsed Chellengerile ja Andaluusia Openile. Kuigi olen Challengeril varemgi mänginud, on eelseisvad turniirid minu jaoks suursündmused. Olen valmis olema tähelepanu keskmes, tahe mängida on suur. Tunnen, et olen valmis. Tean, et olen valmis võrdselt mängima väga tugevate vastastega.»