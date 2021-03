ELU 25 ⟩ Indrek Kuusi soe pajatus: Suvi tuleb niikuinii ehk puhkus kodulinnas

Terviseameti peadirektori Üllar Lanno tavatses hiljuti märkida, et Eestimaal jääb sel aastal suvi vahele. „Terviseamet on seisukohal et reisimist tuleks vältida nii palju kui võimalik, isegi Eesti-sisest reisimist tuleks vältida,” sõnas tähtis ametnik.

Loodetavasti ei tsiteerinud žurnalistid teda valesti, kuid ilmselt on tegu aruka ja targa inimesega, kes sugugi ei pruukinud midagi lolli öelda. Keelevääratusi ikka juhtub ja pärast jagub irisejaid suurtel kiirustel ja hulgikaupa.

Toots, Kiir, Tõnisson ja Tali

Räägin ühe naljajutu. Toots, Kiir, Tõnisson ja Tali hüppavad lennukilt langevarjuga alla. Kolm esimest on kenasti juba maa peal, kuid Talit pole. Kiir küsib Tootsilt, et kuhu see Tali jäi. Toots olla vastanud: „Ega Tali taeva jää.”

Ei jää see suvi ka olemata.

Reisida ja ringi kolada on mõistagi tore, kuid minu tagasihoidlik soovitus on, et väga vahva suvepuhkuse saab veeta ka oma kodulinnas. Nüüd räägin Tallinnast, sest ma elan siin.

Tallinnas on mitu randa – Pirita, Stroomi, Pikakari. Ka Kakumäe rand ja Pirita jõgi ei jää kuigi kaugele. On Harku järv ja vahvaid veepaiku on veel Männikul.

Tallinnas on veel piisavalt rohemassiivi, nagu kodanik Jüri Ratas, kes on lakkamatult laual, tavatses ütelda. Kui restoranid ja kohvikud jäävad suletuks, siis saab ju kodus paar võikut teha, seljakott selga ja rattaga sõitu minna.

Reisimine ei pea olema mingi pingutav tulemus, kus on vaja raha kulutada ja lennukis mitu tundi kägaras istuda. Kodupuhkus tuleb lihtsalt põnevaks teha.

Suvi pole festivalid ja spordiüritused

Olen mõned suved veetnud oma puhkuse Tallinnas, siin on nii palju avastada. Küllap oskab igaüks ka oma kodulinnas ringi kolada ja midagi uut näha.

Mul on sõbraga üks ammune plaan. Tuleb end raseerida, lipsustada ja ülikonnastada. Portfelli tuleb asetada brändipudelid ja suupisted. Seejärel sõita autobussiga number 32 läbi linna ja pidada maha üks tore piknik ja ajada naistele ligi. Ning nagu laulis Kuldne Trio: „Pärnu kandis kiisku püüda võib, raha taskud täis:”

Tallinna kultuuriväärtuste veetlemine on muidugi omaette teema ja selleks ei pea muinsusmees Jüri Kuuskemaa olema. Vahest kahtlustan ,et Jaak Juske on tema hingesugulane. Kuid küllap vist.

Puhakem siis sellel ärajäämata suvel kodukandis, küllap teate ise omad plaanid teha ja pole mul suurt tarvis targutada. Mul plaanis teha üks Tabasalu ekskursioon, sealt ma ju pärit. Pangast olen alla kukkunud, auto alla olen jäänud. Vaataks kodukandi üle.