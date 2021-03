RETRO KLÕPS ⟩ Liis Lemsalu tõmbas musavideo tarvis selga vinged treeningrõivad

«EI, ma ei ole flamingo & homme saate veidi paremini aru sellest poosist ehk ühtlasi... juba HOMME ilmub meie « DOOMINO » muusikavideo,» kirjutab Liis Lemsalu Instagramis. Lauljataril on fotol seljas eriti vinged metallse kumaga roosad retuusid, sinakas trikoo ja vikerkaarevärvides silmapaistev vöö. Justkui vaataks aastakümnete tagust fotot!

Stefan Airapetjanil on see-eest seljas aga hoopis peen smoking, kikilips ja lumivalged kindad. Väikse grimmiga on mehele ette meisterdatud ka väike vunts. «Keda ma meenutan Teile?» küsib Stefan. Kommentaariumis on pakkumisi alustades Charlie Chaplinist ja lõpetades Antonio Banderasega. Pakkumisi kui palju.