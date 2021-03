PÜHA MÜRISTUS ⟩ Pereema teenib elatist videotega, mida enamik inimesi ei vaataks tasutagi

Emma kujundab isegi oma dieeti selle järgi, et oleks kergem sisu luua. «Söön palju salatit, sparglit ja avokaadosid,» selgitab ta. «Söön ka palju Mehhiko toite. Üks mu lemmikutest on kapsasalat, mis on segatud küpsetatud ubadega.»

Peeruklipid salvestab Emma ajal, kui tema pere on majast väljas. «Minu abikaasa on sellest teadlik, kuid teda peerud ei vaimusta,» sõnab ta ja lisab: «Keegi teine perekonnast ei tea. Tõenäoliselt ei kiidaks nad seda ka heaks, kuid ma olen siiski täiskasvanud naine.»

«Kui ma esimest korda sellisest fetišist kuulsin, siis mõtlesin, et see pole küll võimalik. Tundus rõve,» tunnistab kahe lapse ema ning teatab: «Siis aga uurisin selle kohta rohkem ja tundus päris lahe.»

Pereema sõnul on pooled tema kliendid keskealised mehed, kellel on piinlik oma naiselt sellist asja paluda. «Nemad tellivad privaatseid videoid, kus nimetan ka nende nimesid,» avaldab naine Daily Starile ja märgib, et teine pool on noored mehed, kes teda lihtsalt OnlyFansis jälgivad.