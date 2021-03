«Kevad on käes ja rästikud on ärganud. Mõned nendest on nii pisikesed, et maast lille või kivikest korjates jäävad märkamata. Nii juhtus ka minu pojaga. Ei, mitte metsas, vaid oma kodukülas majade vahel,» hoiatab Signe, kelle 8-aastane poeg sai Harku vallas Vääna jõe juures jalutades rästikult hammustada.