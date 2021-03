Tellijale

«Mind ei sega, et sa meist räägid, aga arvestades, kui palju sind on lapsepõlves kiusatud, ja et oled olnud Eestis kiusamisvastasuse tunnusnägu, ootaksin, et oled eeskujuks,» kritiseeris Justin ning nimetas suunamudijat kiusajaks. «Liigu edasi!» soovitas ta Suurojale.

Justini sõnul on Suurojaga lausa kirjalikult kokku lepitud, et ta staarpaarist rohkem ei räägiks. «Ikka tuleb see teema intervjuus üles. Sa lihtsalt mainid meid pidevalt, see oleks nagu sõltuvus, pead meist kogu aeg rääkima,» imestas mees.