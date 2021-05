SIMMO, KAMOON ⟩ Kuidas «Rooside sõja» kõige jaburam hetk igaveseks meemiajalukku jäädvustati

«Nimeta Eesti seksikaim mees!» – «Erki Nool!» – «Vaatame, üks kord on lahti tulnud, äkki on veel. Simmo ütleb Erki Nool!»

16 aastat tagasi tele-eetris olnud klipp lõigati ümber ja riputati YouTube'i, kus see on tänaseks kogunud pea 330 000 vaatamist. Video üht ja sama vastust korrutavast Simmost kuulub lahutamatult Eesti huumorivaramusse, kuid kes on see salapärane meemimeister, kes klipi kokku lõikas ja üles pani?