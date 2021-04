VIDEO ⟩ Pandeemilised kaadrid Linnahalli tagant leidsid selgituse: «Tenetile» filmiti lisastseeni

Spekuleerisime juba toona, et kummalisest tembust valmib muusikavideo või tudengifilm, ning palju mööda me ei pannudki. 1. aprilli hommikul potsatas Elu24 kirjakasti video, mille peategelasteks on samad kaitseülikonnas tüübid.

Selgub, et tegemist on üle-eelmisel suvel samas kandis vändatud «Teneti» eksklusiivse lisastseeniga, mis filmiti spetsiaalselt Balkani regiooni DVD eriväljaande jaoks. Miks võeti kaadrid üles alles kaks aastat hiljem, jääb hetkel selgusetuks. Samuti on arusaamatu stseeni seos ülejäänud filmiga.

Vaata lisastseeni täispikkuses!

Stseeni tegevustikku kirjeldas meile võtteid pealt näinud lugeja: kummalised tüübid tassisid Linnahalli juures merepõhjast välja valged paagid kirjaga «Covid» ning jätsid need rannale lebama. «Vees olid neil juba mingi kanistrid põhjas valmis, kaldast umbes viie meetri kaugusel,» selgitas pealtnägija.

Kui tünnid olid rannale toodud, olevat tegelased jooksnud eemale puude vahele – siis aga jälle tagasi vette. Arvata võib, et stseeni jaoks kordasid nad ühtsama tegevust mitu korda. Uudishimulikke pealtvaatajaid olevat tekkinud rohkem kui üks, kuna Linnahalli rand on taliujujate seas populaarne supluskoht.

Uue info valguses pole selge, kas kaitseriides askeldasid filmi staarid Robert Pattinson ja Denzel Washingtoni poeg, või palgati lisastseeni jaoks dublandid. Elu24ga rääkinud filmieksperdi hinnangul võiski olla ühes rollis Denzel Washington, kuna teda on tänapäeval odavam palgata kui staarielu nautivat poega.

Lisastseen võeti üles mobiiltelefoniga, mis pole «Teneti» kasinat kassaedu arvestades mingi üllatus. «Teneti» lavastajat Christopher Nolanit siiski kohal polnud, kuna mees on ametis järjekordse stsenaariumiga. Siiani on aga selgusetu, millest järgmine film räägib. Kardetavasti jääb see mõistatuseks ka pärast teose linastumist.

Mullu maailmas kõige rohkem kõneainet pakkunud filmi «Tenet» tegevus jõudis ka Tallinna. Pildil olev plahvatuse stseen on filmitud linnahalli juures. FOTO: Warner Bros/Outnow.ch