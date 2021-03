Venemaa suusaliidu juht: norralastele antud ravimite eriload tuleb avalikustada!

Eelmise nädala reedel jätkas Välbe teemat Venemaa suusatamise meistrivõistluste pressikonverentsil.

Nagu juba varem sel kevadel, ütles Välbe, et avalikustada tuleks rahvusvahelise suusaliidu FISi eriload, mis võimaldavad Norra suusatajatel teatud ravimeid tarvitada. Välbe on ennegi rääkinud, et norralasi vaevab «astmadiagnoos», kuid lajatas nüüd, et Norra suusatajatele on lubatud ka astmaravimitest kraadi võrra kangemad tabletid. Välbe kommentaare vahendas uudisteagentuur TASS.

«Nad ei varja ju seda fakti, et neil esineb haigusi,» rääkis Välbe.

Jelena Välbe. FOTO: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Välbe nõudis, et avalikustataks paberid, kus on selgelt näha, milliseid ravimeid millised sportlased tohivad eriloaga tarvitada. Haiguste avalikustamist Vene suusaliidu juht ei nõua.

«Ei, ma ei nõua, et inimesed teeksid oma haigused avalikuks, kui nad on haiged. Usun, et kui teave oleks avalik, oleks kõik siin maailmas palju ausamad. On täiesti okei, kui sportlasel on eriluba teatud ravimite tarvitamiseks,» lisas Välbe Iltalehti vahendusel.

TASSi teatel ei saa FIS kinnitada Välbe sõnu, et norralastel on luba «kangemate ravimite» tarvitamiseks.