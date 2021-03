VIDEO ⟩ Eluvõidu saanud 32-aastane poksitäht paljastas: mul on 19-aastane poeg

«Olen raskustega harjunud. Sündisin tormi ajal. Jamaical oli orkaan ja osa meie maja katusest lendas minema, kuid me jäime ellu. Ema oli vapper ning läks laua alla sünnitama. Vähemalt nii on mulle räägitud. Mu elulugu koosnebki vasturääkivustest.»

«Need oli gängiteemad ja arvasin, et on väga lahe, kui peaksin vanglasse sattuma. Kuid selles pole midagi lahedat, oli lihtsalt rumal.»

«Ta on minust pikem ja palju ilusam.» Whyte tõdes, et varakult isaks saamine kasvatas teda.

«Olin alles laps, kuid pärast poja saamist kasvasin palju. See oli hirmutav. Lapsevanemaks saades andis see mu elule uue tähenduse, pidin kõvemini tööd tegema. Ei tahtnud, et laps kannataks nii, nagu mina. Oleme lähedased ja ta on mulle justkui sõber.»