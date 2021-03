GALERII ⟩ Metsikud alfaemased: sellised on kuulsamad naisprofimaadlejad

Kuigi ringis toimuva maadlusmatši stsenaarium on varem kokku lepitud ning ka publikule on see hästi teada, kogub prowrestling üha rohkem fänne. Seda eelkõige tänu karismaatilistele ja uskumatult suurtele meestele.

WWE aga jõudis järeldusele, et kui nad soovivad ala veelgi populaarsemaks teha, on vaja ka naistevahelisi matše. Naisvõistlejaid on palju ning enamik neist on säravad isiksused ja üliheas füüsilises vormis. Vene portaal sport-express.ru valis aga välja kümme kõige kaunimat WWE naisprofimaadlejat:

Dana Brooke on USA maadleja ja modell. Ta sõlmis lepingu WWEga 2013. aastal, varem tegeles kulturismiga. 2017. aastal valiti ta WWE aasta atleediks.

Mandy Rose on maadleja ja telesaatejuht ning endine fitnessitäht ja iluuisutaja. 2015. aastal tuli ta WWE võistlustel «Tough Enough» teisele kohale.

Alexis Bliss (Alexis Kaufman) on vaid 155 sentimeetrit pikk ja kaalub 46 kilo, aga see ei takista ta edu profimaadlejana. Varem tegeles ta kikkpoksiga.

Vaata videot Alexis Blissist:

Bianca Belair kuulub WWE tipptegijate hulka alates 2015. aastast. Tema eriliseks relvaks on ülipikk pats, mida kasutab nagu piitsa.

Kanako Urai alias Asaka paistab silma erilise väljanägemise poolest.

Nya Jax (vasakul) liitus WWEga 2016. aastal. Kui teda kirjeldati 2018. aastal liiga tagasihoidliku võitlejana, sai naisel kriitikast küllalt. Ta lõi ringis oma vastsel Becky Lynchil ninaluu puruks ning kõva hoobi tagajärjel sai Lynch ka ajupõrutuse.

Charlotte Flair on üks säravamaid naisprofimaadlustähti. Tal on hulgaliselt tiitleid väga erinevates stiilides.

Sasha Banks on WWE valitsev meister Smackdowni sarjas. Ta on prowrestling'u fänn juba plikapõlvest saati, kuigi ema keelas tal sõusid telerist vaatamast, kasvas tüdrukust selle ala tõeline täht.

Rhea Ripley on Austraaliast pärit maadlusstaar. Varem tegeles ta ragbi, karate ja austraalia jalgpalliga. Kahekordne NXT-meister.