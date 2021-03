VIIRUS VÕTTEPLATSIL ⟩ Viljandis valmiva välismaa õuduka võtted pandi pausile

Austraalia näitleja Teresa Palmer on hetkel Soome režissööri Taneli Mustoneni õuduka «Kaksik» («The Twin») filmivõtetel Eestis. Nüüd on näitlejanna avaldanud, et pärast esimest kolme võttepäeva tabas meeskonda esimene tagasilöök.

18. nädalat rase Palmer teatas oma Youtube'i kanalil, et on viimased viis päeva veetnud hotellitoas isolatsioonis. 29. märtsil postitatud videos rääkis Palmer, et põhjuseks oli lähikontaktis koroonahaigega.

«Mul oli lähikontakt, kellegi töölt, kellel oli koroonaviirus,» ütles Palmer ja tõdes, et see on tema kõige lähim kontakt koroonaviirusesse nakatunud isikuga kogu selle pandeemia jooksul.

Näitlejanna tunnistas, et pidas ka enda nakatumist väga tõenäoliseks: «Olen viimase nädala jooksul selleks valmistunud, et millal see juhtub.» Viimastel nädalatel külmetuse sümptomeid kurtnud Palmeri sõnul on aga kõik tema koroonatestid olnud negatiivsed.

«Koroonatestid on olnud iga päev negatiivsed ja mu enesetunne on hea. Ja ma lähen esmaspäeval tagasi tööle,» avaldas Palmer. Kuna Palmer video ilmus Youtube'i esmaspäeval ja võtteperiood algas ametlikult 18. märtsil on põhjust arvata, et praeguseks on näitlejanna juba võtteplatsil tagasi.

Teresa Palmer tõdes, et tema meik ja soeng õudusfilmis «Kaksik» näeb umbes samasugune välja nagu tema Youtube'i videos. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Küll aga tehti juhtunu järel võtteplatsil mõningad muudatused töökorralduses. «Nüüdsest teen ise oma meiki ja soengut, mille peale me tulime ja mida paljud Ameerikas filmivõtetel teevad,» selgitas Palmer ja tõdes, et tal on selle üle väga hea meel.

«Siin filmis mul pole praktiliselt üldse meiki ja mu soeng on filmis selline,» vihjas Palmer ja näitas oma sassis krunni.

«Kaksik» räägib perest, mis püüab kuskil Skandinaavia maapiirkonnas oma elu uuesti üles ehitada, kuid avastab siis, et mõned saladused on sedavõrd saatanlikud, et tuleb kaks korda maha matta. Teadaolevalt vändatakse filmi Viljandis.