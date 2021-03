IMELINE MUUTUMINE ⟩ Läti autoärikad ehitasid vrakiks sõidetud auto üles ja müüvad seda, nagu midagi poleks juhtunud

Praegu müüakse kõnealust VW T-Roci luukpära ahvatlevalt soodsalt, vaid 18 000 euroga. Peaaegu kasutamata auto on läbi sõitnud paartuhat kilomeetrit ja korraliku varustusega. Teades, et uuena maksab see mudel umbes 28 000 eurot, tekib aga kahtlus.

Läti keevitusmeistreid see aga ei takistanud. Volkswagenile anti uus esiots ja registreeriti see uue numbriga. Kuulutuses pole ka silpigi selle kohta, et auto on veoki alla kinni sõidetud. Sellised vigastused võivad aga tähendada, et tulevaste avariide puhul on auto hulga ebaturvalisem.