VIDEO ⟩ Itaalia mafiooso tabati tänu Youtube’i kokandusvideotele

Itaalia politsei teatas, et nad leidsid ’Ndrangheta grupeeringusse kuuluva tagaotsitava mehe möödunud nädalal Dominikaani Vabariigist Boca Chicast, Interpoli esindajad võtsid ta kinni ja ta toodi Itaaliase.

Biart kadus 2014, kui Itaalia politsei jõudis jälile, et ta viib 'Ndrangheta grupeeringusse kuuluva Cacciola klanni ninamehena kokaiini salakaubana Hollandisse.

’Ndranghetat peetakse Euroopa üheks võimsamaks maffiagrupeeringuks, mis kontrollib suuremat osa Euroopasse jõudvast kokaiinist. Grupeeringu peakorter on Itaalia lõunaosas Calabrias.

’Ndrangheta juht on 66-aastane Luigi Mancuso, hüüdnimega Onu. Juhtivliikmed kannavad hüüdnimesid Hunt, Paksuke ja Blondiin.

Itaalias on käimas suur maffaprotsess, kus on kohtu all 355 mafioosot ja maffiaga koostööd teinud ametnikku.