Briti meedia andmetel teatas Egiptuse antiigiamet möödunud nädalal, et 22 kuninglikku muumiat, mille seas on ka vaarao Ramses II säilmed, viiakse uude muuseumi.

Egiptuse meedia kirjutas, et üsna pea pärast muumiate teise kohta viimise teadet jäi suur konteinerlaev 23. märtsil Suessi kanalisse kinni ja blokeeris laevaliikluse. Panama lipu all sõitev Ever Given saadi liikuma 29. märtsi õhtul ja kanali läbimist oodanud laevad saavad järjekorras kanalisse, et liikuda kas siis Punasesse merre või Vahemerre.