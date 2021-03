Miami rannas asuva viietärnihotelli Setai hoone on ehitatud 1936. aastal. Nüüdseks on saanud sellest staaride ja miljonäride vääriline luksuslik peatuspaik. 2018. aastal võitis Setai maailma parima Miami ranna hotelli tiitli.

Veebilehe Oyster järgi on Setai hotell üks parimaid majutuskohti, kus kohata kuulsuseid. Seal on ööbinud räpparid Jay-Z ja Chris Brown ning ühtlasi on see Lindsay Lohani, Paris Hiltoni ja Madonna üks lemmikuid. Hotelli on külastanud veel sellised staarid nagu Beyonce, Britney Spears ja jalgpallitäht Christiano Ronaldo.