ARMASTUS ON SEE ⟩ Snuukritäht Neil Robertson oli kihlatu heateost pisarateni liigutatud

Robertson oli tänavu võitnud varem ka UK Championshipi, kuid vaatamata edule tundis 39-aastane vasakukäeline snuukriäss end hingeliselt kehvasti.

Koroonapandeemia on austraallasele Robertsonile eriti raskelt mõjunud, reisipiirangute tõttu sai kevade alguses juba kaks aastat, mil ta viimati oma kodumaal asuvat peret nägi.

Nagu aasta alguses selgus, pikendati piiranguid vähemalt kuni suveni. See Austraalia valitsuse otsus võttis Robertsonilt viimasegi tahte- ja jõuraasu.

«Olin totaalses stressis. Esimest korda karjääri jooksul tundsin, et ei taha enam snuukrit mängida. Viimati tundisn ennast sellises madalseisus 2003.aastal,» rääkis Robertson World Snooker Touri lehel.

Süngematel hetkedel planeeris Robertson juba Austraaliasse minemist ja karjääri lõpetamist, või vähemalt selle pausile panekut.

Robertsoni armsam, norralanna Mille Fjeldal märkas mehe masendust ja otsustas midagi ette võtta. Intervjuuvideos lähevad Robertsoni silmad märjaks, kui ta räägib, millise meeliliigutava kingituse kihlatu talle tegi.

«Mille tegi midagi imelist, ma ei teadnud sellest midagi. Ta nägi, kui raske mul on ja kirjutas kirja Austraaliasse, et mu isa saaks siia Suurbritanniasse tulla. Alguses keelduti, kuid seejärel võttis mu kaasa ette Austraalia valitsuse ja kirjutas neile. Mul on pisut piinlik, sest ta mainis mu saavutusi ja kui palju ma oma isa igatsen,» kõneles Robertson murdunud häälel.

«Ma ei teadnudki, et ma nii tundlik võin olla...ja isa saabus eile siia, ma ei teadnud sellest midagi. Ta (Fjelldal) on imeline inimene, et seda minu heaks tegi. Isa nägemine oli vinge ja mu enesetunne on hoopis teine. Ma ei suuda maailmameistrivõistlusi ära oodata, on lihtsalt suurepärane, et isa siin on,» sõnas snuukrituus läbi pisarate.

Robertson on snuukri maailmameistriks kroonitud korra - aastal 2010. Hetkel paikneb austraallane maailma edetabelis neljandal kohal. Robertsonil ja Fjelldalil on kaks last: 2010. aastal sündinud poeg Alexander ja 2019. aastal sündinud tütar Penelope.