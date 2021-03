Onlyfansitari privaatset sisu saadeti ta pereliikmetele: ma nutan vahetpidamata

Gracey Kay tõdeb, et kuigi plussid selle karjääri juures kaaluvad kindlasti üle miinused, on ka tema kokku puutunud inimestega, kel ei ole kõige paremad kavatsused. «Mõnele inimesele ei meeldi see, mida ma teen, ja ma austan seda. Aga ma arvan, et kui sulle midagi ei meeldi, siis peaksid selle inimese rahule jätma,» rääkis naine Daily Starile.

Paljud inimesed, ennekõike mehed, kutsuvaid naist internetis inetuid nimesid pidi. «On inimesi, kes on mu lehe tellinud ja selle eest maksnud, lihtsalt et öelda, et neile ei meeldi see, mida ma teen," tõdes Gracey. Möödunud kuul jõudsid aga ebameeldivused haripunkti, kui rünnaku alla sattusid ka tema lähedased.

Gracey pereliikmete postkasti laekusid pornograafilise sisuga videod, mis on ära rikkunud pereliikmete vahelised suhted. «See on nii piinlik, ma nutan lihtsalt vahet pidamata,» rääkis naine nukral toonil väljaandele. Naise sõnul said ta lähedased tema karjäärivalikust teada just sisu internetti lekkimise tõttu ja ei ole seetõttu temaga senini suhelnud. «Ma olen mures, et mu lapsed on kaotanud osa oma perekonnast,» tõdes ta. Naine katsub aga taoliste asjadega leppida, sest OnlyFans on võimaldanud talle nii paljut, millest ta poleks osanud unistadagi.

Naise sõnul liitus ta sarnaselt mitmetele teistele OnlyFansiga just peale tööst ilma jäämist. Eelnevalt töötas naine juuksurisalongis, kuid pandeemia tulekuga kaotas ta töö. Karjäär veeiplatvormil võimaldas naisel kolida lastega Alicantesse, Hispaanias. «Pean end vahel näpistama. Ma ei suuda uskuda, et see on tõesti minu elu. Mõnel päeval istun lihtsalt terve päeva rannas ja töötan oma telefonist,» rääkis Gracey. Ema loodab, et tuleval kuul küündib ta teenistus lausa miljoni naelani.