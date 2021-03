APRILLINALI? ⟩ Volkswageni Ameerika haru vahetas nime

Esmaspäeval läksid liikvele kuuldused, et Volkswagen muudab Ameerika Ühendriikides oma nime. Täna kinnitas autotootja, et Ameerika Volkswagenist saab uue nimega Ameerika Voltswagen , kirjutab Motor Authority .

Paratamatult tahaks arvata, et tegu on aprillinaljaga, kuid hetkel on Volkswagen siiski kinnitanud, et nime tõesti muudetakse. Lisaks nimele on plaanis autotootjal värskendada ka kaubamärgiga kaasas käivaid juhiseid ja ajakohast veebisaiti.