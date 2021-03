Artjom Savitski sõnul lendavad temal TikTokis kõige paremini videod, kus ta naist mängib ja inimesed on videod väga soojalt vastu võtnud. Paraku on ka temal lähedane kokkupuude kiusamisega nii lapsepõlvest, kui ka nüüd täiskasvanuna TikTokis. Mehel on meenutada nooruspõlvest aegu, kus nokiti tema lauluhääle ja näonaha kallal, kuid kiusamine on temaga kaasa tulnud ka TikToki maailma.