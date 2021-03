Murdmaasuusatamine vajab muutusi: Norra tähtede kummalised ettepanekud ei leidnud Soomes positiivset vastukaja

Murdmaassuusatamise legend, kaheksakordne olümpiavõitja ning mitmekordne maailmameister Björn Dählie sõnas Norra meediale, et klassikalises stiilis suusavõistlused võiks üldse ära unustada. Marit Björgen omakorda pakkus, et kõikidel võistlejatel peaks olema üks ja seesama määre.

Endine Soome suusatreener Kari-Pekka Kyrö peab Norra tähtede ettepanekuid jaburaiks. Tema arvates on norralaste üliselge domineerimine suusatamises palju suurem probleem.

«Norra suusatajatel võiks omaette sari olla.» See muidugi kõne alla ei tule ning sellest sai suurepäraselt aru ka Kyrö.

«Murdmaasuusatamisele oleks parem, kui Norra võim rahvusvahelises suusaliidus väheneks. Kesk-Euroopa riikidel on juba sellest villand, et FISi rahadest lõviosa läheb Norra kaukasse. Ala peamine rahaallikas on maailma karikavõistlused, kui Kesk-Euroopa riigid asja juhtimise oma kätte võtaksid, oleks ala viie aasta pärast taas populaarne.»