20-aastane USA tõusev tennisetäht: liiga varajase spetsialiseerumisega kaugele ei purjeta

20-aastasele Kordale on hooaeg hästi alanud. Jaanuaris mängis ta ennast Delray Beachi ATP turniiril esimest korda poolfinaali ja võitis Quimperi Challengeri ning veebruaris jõudis maailma edetabelis 100 parema hulka.

Noormehe meeskonna otsus Austraalia lahtistest loobuda tundub olevat õige samm. «Jah, kindlasti. Vaatasime meeskonnaga võistluskalendrit ning leidsime, et kuuel-seitsmel Challengeril ja väiksematel ATP turniiridel saame samamoodi väga häid mänge, see tundus minu arengu seisukohalt mõistlik lahendus,» kommenteeris Korda tennismajor.comile.

Korda asub ATP edetabelis praegu 87. kohal ning rääkis, et esisaja sisse jõudmine on ühe eluunistuse täitumine. «Kaks-kolm aastat tagasi mängisin alles Futuresitel, seega saja parema hulka jõudmine on olnud raske teekond.» Jooksvas edetabelis on Korda kerkinud juba 64. kohale.

Korda on pärit äärmiselt sportlikust perekonnast. Tema isa Petr Korda võitis 1998. aastal Australian Openi ning oli samal aastal ka maailma edetabelis teine mees. Kuus aastat varem mängis ta Prantsusmaa lahtiste finaalis, kus pidi tunnistama ameeriklase Jim Courieri paremust. Sebastian Korda õed Jessica ja Nelly on kõvad golfarid, kes on mõlemad naiste maailma edetabelis esikahekümne hulgas. Nelly Korda on 4. ja Jessica 18. kohal. Petri abikaasa ja laste ema Regina Rajchrtova oli ka päris hea tennisist, kes on jõudnud WTA edetabelis 26. kohale, vahendas Tennisnet.

Sebastian Korda õed Jessica Korda (vasakul) ja Nelly Korda kuuluvad naiste golfi maailma paremikku. FOTO: SAM GREENWOOD/AFP/Scanpix

«Alustasin tegelikult jäähoki ja golfiga, käisin ka karatetrennis, tennist hakkasin mängima alles 11-aastaselt. Mu vanemad on olnud sporditegemise suhtes väga toetavad ja mõistvad. Nad lasid meil mängida ja tegeleda nende aladega, mis meile meeldisid, kuni lõpuks oma ala leidsime. Arvan, et liiga varajane spetsialiseerumine pole hea. Kolme-nelja-aastaselt reketiga viibutama hakkamine viib tihti sportlase läbipõlemiseni juba teismeeas.»

«Olen alles 20-aastane ja usun, et mul on veel 15 või enamgi aastat tipptennises ees. Ehitan oma karjääri tasa ja targu. Tegelen füüsilise ettevalmistusega, et olla valmis suuremateks turniirideks. Olen aru saanud, et naudin raske töö tegemist. Ehk saan mängida ka Tokyo olümpial,» lootis Korda.

Sebastian Korda rääkis, et iga kord kui ta koju läheb, mängib ta kindlasti ka isa Petriga. «Oh, tal on kõik ikka veel käpas. Viimane kord tegi ta mulle 6:0, mingit armu ei andnud. Arvan, et enam ta minuga mängida ei taha, sest viimases matšis nulliga teha oleks ju vägev. Usun, et saan ta siiski endaga mängima.»

Teisipäeval tulistas Korda Miamis Schwartzmani vastu kaheksa ässa, võitis esimeselt servilt 71 protsenti punktidest ning jäi peale punktidega 108:96.