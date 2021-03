FOTOD ⟩ Laulja Helen Adamson põrutas äriklassis paradiisisaarele

Seiklejahingega naine lendas sedapuhku imelisele Sansibari saarele, millest on Bali järel saamas teine Eesti staaride lemmik sihtpunkt. Saar asub Tansaanias, Aafrika mandrist 35 kilomeetri kaugusel. Paljud turistid otsustavad lisaks imelisele kliimale sinna reisida ka seetõttu, et tegemist on Queeni legendaarse laulja Freddy Mercury sünnikohaga.

«Alles oli kolm kraadi sooja, nüüd on 30 - päris korralik kontrast,» rõõmustab Adamson Instagrami tehtud postituses. Samas tunnistab naine, et on tänaseks vist nii läbi ja lõhki talveinimene, et suplus paradiisisaarel ei asenda tema jaoks enam kuidagi jääauku hüppamist.